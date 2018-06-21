Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi okulun bahçesinde ölü olarak bulundu. Emek Mahallesi'nde Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlisi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.Sağlık...