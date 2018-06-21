Sivas'ta şüpheli ölüm

SİVAS (AA) - Sivas'ta bir kişi okulun bahçesinde ölü olarak bulundu.
Emek Mahallesi'nde Gazi Anadolu Lisesi bahçesinde ağaçlık alanda bir kişinin hareketsiz yattığını gören güvenlik görevlisi, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Sağlık ekipleri, adının Birkan Y. (23) olduğu öğrenilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yanında çakmak gazı tüpü bulunan Birkan Y'nin cenazesi, incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.