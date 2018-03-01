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Sivas'ta "Sultan Abdülhamid Han" konferansı

SİVAS (AA) - Sivas'ta "Sultan Abdülhamid Han" konulu konferans düzenlendi.Sivas İHH İnsani Yardım Derneği, Eğitim Bir Sen, Eğitimde Diriliş Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde...

01 Mart 2018 Perşembe 13:49
Sivas'ta
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SİVAS (AA) - Sivas'ta "Sultan Abdülhamid Han" konulu konferans düzenlendi.

Sivas İHH İnsani Yardım Derneği, Eğitim Bir Sen, Eğitimde Diriliş Derneği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen konferans, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı.

Tarihçi yazar Talha Uğurluel, Sultan Abdülhamid Han'ın vefatının 100. yılı dolayısıyla düzenlenen konferansta, Abdülhamid Han'ın hayatı ve yaşadığı dönemle ilgili sunum yaptı.

Abdülhamid Han'ın çok akıllı ve uyanık olduğunu ifade eden Uğurluel, "O dönemde batının Osmanlı topraklarında ciddi bir şekilde ajanları olduğu için Abdülhamid Han'ın da çok güçlü bir istihbarat birimi vardı." diye konuştu.

Abdülhamid Han'ın sadece kendi halkı ile değil, dünyadaki bütün Müslümanlarla ilgilendiğini, Türkiye'nin ve dünyanın her bir yerinde maddi ve manevi eserleri olduğunu dile getiren Uğurluel, "Abdülhamid Han için yıllarca 'Kızıl Sultan' dediler ama onun ne yaptıkları ve icraatları bellidir ve ortadadır." dedi.

Konferansta, Sivas İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Ahmet Çakmak ve Eğitim Bir-Sen Şube Başkanı İlhan Karakoç da birer konuşma yaptı.

Konferansa, Sivas Valisi Davut Gül, Cumhuriyet Başsavcısı Murat İrcal, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy, Ulaş Kaymakamı Mahmut Sami Yılmaz, AK Parti Sivas İl Kadın Kolları Başkanı Semiha Ekinci, Eğitimde Diriliş Derneği Başkanı Fahreddin Yılmaz ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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