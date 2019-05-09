SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Edebiyat Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü öğrencileri, Sosyal Hizmet Yaşam Boyu Eğitim Derneği ve Sosyal Hizmet Kulübü tarafından "Sivas Sosyal Hizmet ve Sosyal Bilimler Zirvesi Semineri" düzenledi.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Öğretmenevi Seminer ve Toplantı Salonu'nda gerçekleşen etkinliğe, Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. Veda Bilican Gökkaya, Gelişim Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkanı Prof. Dr. İsmet Galip Yolcuoğlu, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Tuncay, Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Oral, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Seminerde, 'Sosyal Bilimlerde Etkili Disiplinler Arası Çalışma (Sosyal Hizmet, Psikoloji, Sosyoloji, Hukuk)’ ve ‘Sosyal Bilimciler İçin Yaşam Becerileri Kazandırma’ konularında iki oturumlu konferans gerçekleştirildi.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölüm Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Tarık Tuncay, ‘Sosyal Hizmette Kuram Uygulama Bütünlüğünün Sağlanması’ konusunda katılımcıları bilgilendirdi. Atatürk Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Meltem Oral ise ‘Psikoloji ve Sosyal Hizmet Bilimi İlişkisi, Ruh Sağlığımızı Korumanın ve Geliştirmenin Yolları’ konusunda sunum gerçekleştirdi.