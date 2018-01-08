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Sivas'ta sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası

- Yıldızeli ilçesinde bazı sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiası üzerine kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı - Yıldızeli Kaymakamı Cankatar: - "Ölen köpeklerden bir tanesi sahipli ve hayvan sahibinin de şikayeti var. Köpeklerin ölümünde insan faktörü var mı yoksa başka nedenler mi var, konu araştırılıyor"

08 Ocak 2018 Pazartesi 17:29
Sivas'ta sokak köpeklerinin zehirlendiği iddiası
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde bazı sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiaları üzerine kaymakamlık tarafından soruşturma başlatıldı.

Yıldızeli Kaymakamı Yusuf Cankatar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede sokak köpeklerinin zehirlenerek telef edildiği iddiaları üzerine soruşturma başlattıklarını söyledi.

Sosyal medyada da yer alan iddialar üzerine İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerinin ölen köpeklerden birini incelenmek üzere Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğüne götürdüğünü belirten Cankatar, "İlçemizdeki köpek ölümleriyle ilgili adli tahkikat başlatıldı. Ölen köpeklerden bir tanesi sahipli ve hayvan sahibinin de şikayeti var. Samsun Veteriner Kontrol Enstitüsü Müdürlüğünden gelecek sonucu bekliyoruz. Köpeklerin ölümünde insan faktörü var mı yoksa başka nedenler mi var, konu araştırılıyor." dedi.

Telef olan köpeklerin fotoğrafını sosyal medyadan gördüğünü dile getiren Cankatar, üzücü bir tablo olduğunu ifade etti.

Bu arada zehirlenerek telef edildiği öne sürülen sokak köpeklerini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen Melih Zişan Çakar, görüntüleri sosyal hesabından paylaştı. Videoda köpeklerin zehirlenerek telef edildiğini iddia eden Çakar, ilgili kurumların çalışma başlatmasını talep etti.

Sivas Valisi Davut Gül de Twitter hesabına yapılan ihbarın ardından, "Yıldızeli Kaymakamımızı bilgilendirdik, konuyu takip edecekler. İlginiz için teşekkür ederim." paylaşımında bulundu.



Anahtar Kelimeler:
Köpek ZehirlenmesiSivasYıldızeli
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