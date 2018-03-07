Sivas'ta silahlı kavga: 1 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, çıkan kavgada 1 kişi silahla yaralandı.
Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen O.K. ile G.Y. (20), Alibaba Mahallesi'nde karşılaştı.
İkili arasındaki yaşanan tartışmanın ardından çıkan kavgada, G.Y'ye tabancayla ateş edilmesi sonucu bacağından yaralandı.
Yaralı G.Y, Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde tedavi altına alındı.
O.K. olayın ardından Sivas Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alındı.