Sivas'ta silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Hafik ilçesinde çıkan silahlı kavgada, 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

İddiaya göre, Bayramtepe köyünden Halil Gül (34), arkadaşları Y.D. ve A.Ş'yi de yanına alarak alacak verecek meselesini konuşmak üzere Otmanalan köyüne gitti.

Burada köyün eski muhtarı B.Ş. ile Halil Gül arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine B.Ş, evindeki av tüfeğini alarak Gül'e ateş etti. Gül, olay yerinde hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği Y.D. ve A.Ş. yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Y.D'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

B.Ş. gözaltına alındı.



