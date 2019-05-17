Sivas'ta şiir yarışması düzenlenecek

SİVAS (AA) - Sivas Kongresi’nin 100'üncü yılı etkinlikleri kapsamında şiir yarışması düzenlenecek.
Sivas Valiliği koordinesinde, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından 'Ozanların Dilinden-Şairlerin Kaleminden Sivas Kongresi’nin 100'üncü Yılı' konulu şiir yarışması yapılacak.
Her yarışmacının bir şiir ile müracaat edebileceği yarışmada milli mücadele ruhuna uygun olmayan şiirler elenecek.
Yarışma sonuçları 28 Haziran'da İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünün internet sayfasında duyurulacak.
Yarışmada birinciye 5, ikinciye 3, üçüncüye ise 2 bin lira para ödülü verilecek.