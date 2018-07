Sivas'ta şiir ve müzik şöleni

SİVAS (AA) - Sivas'ta, 10. Geleneksel Uluslararası Sultanşehir Sivas Şairler Buluşması Şiir ve Müzik Şöleni gerçekleştirildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğinde Sivas Yazarlar ve Şairler Derneği (SİYŞAD) tarafından Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen şölene, yurt içi ve dışından çok sayıda şair ve müzisyen katıldı.

Sivas Valisi Davut Gül, programda yaptığı konuşmada, "Bu tür organizasyonlar yapmak kolay değil, kültürle ilgili sanatla ilgili her organizasyonda sponsor bulmak zordur. Bunun farkındayız ama her biriniz iyi ki geldiniz. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaptığınız etkinlik Sivas'ımıza değer, güzellik katıyor. Özellikle yurt dışından ve şehir dışından gelen misafirlerimiz var onlara da ayrıca hoş geldiniz diyorum." ifadelerini kullandı.

SİYŞAD Başkanı Bekir Alim ise, etkinliğin gerçekleşmesinde emeği geçenlere ve programlarına gelen şair ve müzisyenlere teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Sivas ve dışarıdan gelen şairler şiirlerini okudu, ses sanatçıları ise türküler seslendirdi.