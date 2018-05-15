SİVAS (AA) - Sivas'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından başlatılan Sıfır Atık Projesi kapsamında kentin farklı noktalarına "sıfır atık konteynerleri" yerleştirildi.

Vali Davut Gül ile eşi Gülden Gül ve Belediye Başkanı Sami Aydın ile eşi Yurdagül Aydın, Sivas Belediyesi ve kent meydanına yerleştirilen "sıfır atık konteynerlerini" tanıttı.

Vali Gül, yaptığı açıklamada, Sivas'ta bu konuda bir farkındalık oluşturmak istediklerini belirtti.

Her atığın çöp olmadığını dile getiren Gül, "Vatandaşlarımızdan bu konuda hassasiyet bekliyoruz. Vatandaşlarımız belediyeyi aradığında da evlerden atıklar alınabiliyor. Emeği geçenlere de teşekkür ediyorum." dedi.

Aydın da konteynerlerin üzerinde bilgilendirici yazılar bulunduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"İnşallah vatandaşlarımız bu sıfır atık projesine kısa zaman içerisinde adapte olur. Bu konuda gerekli hassasiyeti duyarlılığı ortaya koyarlar. Hem şehrimizin temizliğine hem ülkemizin ekonomisine çok ciddi katkı sağlamış olur. Atık deyip geçmemek lazım. Atık adeta bir maden bir değer bunu biz ülke ekonomisine kazandırdığımız zaman çok sayıda orman kesmemiş olacağız. Çok sayıda ciddi rakamlara ulaşan ithalatı yapmamış olacağız."

Konteynerlere uygun olmayan madde atılması halinde atan kişinin kameralarla tespit edilip uyarılacağını da dile getiren Aydın, şöyle devam etti:

"İnşallah yanlış madde atılmayacak, yanlış madde atanlar önce uyarılacak ancak kamu malına zarar vermek isteyenler olursa bu kamera kayıtlarında bunu tespiti mümkün olacak ve kamu malına zarar vermenin de hukuki müeyyide neyse uygulanacak. Çünkü bu tür yeniliklere zaman zaman zarar verilebilir. İnşallah bunu kendi malımız olarak kendi evimizin bir muhafaza ederiz."

Tanıtımda, geri dönüşüm için getirilen atık malzemeler konteynerlere atıldı.