Sivas'ta ses yarışması düzenlendi

SİVAS (AA) - Sivas'ta ses yarışması programı gerçekleştirildi.

2023'e Doğru Eğitimde Değişim ve Dönüşüm Hareketi kapsamında Sivas Valiliği, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Muzaffer Sarısözen Güzel Sanatlar Lisesi birlikteliğinde Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezi'nde düzenlenen yarışmaya il genelinden 10 yarışmacı katıldı.

Sivas genelinden 8. sınıf öğrencilerinin yarıştığı programda, Zara Reşit Akif Paşa Ortaokulu'ndan Damla Coşkun birinci, il merkezinden yarışmaya katılan Furkan Kuzu ikinci, Mehmet Şerbet ise üçüncü oldu.

Yarışmanın sonunda ilk üçe giren öğrencilere bağlama hediye edildi.

Yarışmanın ardından Zara Kaymakamı Mehmet Sayın, birinci olan Damla Coşkun'u makamında kabul etti.

Elde edilen başarıdan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kaymakam Mehmet Sayın, "Sivas geneli olan bir yarışmada ilçeler içerisinden yalnızca Zara'dan katılımın olması ve birincilikle sonuçlanması bizleri mutlu etmiştir. Öğrencimizi yarışmaya hazırlayan, doğru eseri tercih eden müzik öğretmenimiz Osman Sarıyıldız'ı ve bu güzel dereceyi elde eden öğrencimizi kutluyorum. Bu başarının devamının sağlanması için bizler de elimizden gelen gayret ve desteği öğrencimize sunacağız." dedi.

Ziyaretin sonunda Kaymakam Sayın tarafından Coşkun'a bisiklet hediye edildi.

Ziyarete, Zara İlçe Milli Eğitim Müdürü Alaeddin Çakmaktaş, Reşit Akif Paşa Ortaokulu Müdürü Hakan Doğan, müzik öğretmeni Osman Sarıyıldız da katıldı.