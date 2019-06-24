Sivas'ta sel ulaşımı aksattı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı. İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri-Giresun karayolu Gökçekent yolu ulaşıma kapandı.Çok...

Sivas'ta sel ulaşımı aksattı
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SİVAS (AA) - Sivas'ın Suşehri ilçesinde sel nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşandı.

İlçe genelinde son günlerde etkili olan yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Suşehri-Giresun karayolu Gökçekent yolu ulaşıma kapandı.

Çok sayıda aracın mahsur kaldığı yol, iş makinelerinin yaptığı çalışma sonucu tekrar trafiğe açıldı.



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