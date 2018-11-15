Sivas'ta ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekipleri ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması yaptı.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile başta terör olmak üzere her türlü suç örgütlerinin muhtemel eylemlerinde kullanılan ruhsatsız silah, av tüfeği ve suçta kullanılan her türlü benzeri aletlerin ele geçirilmesi ve suç işlenmesinin engellenmesi amacıyla il genelinde ruhsatsız silah ve av tüfeği uygulaması gerçekleştirildi.

Polis ekipleri yivsiz tüfek imalathanelerinde, piroteknik satışı yapılan yerlerde, av bayileri ile 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamına giren aletlerin satıldığı yerler ile asker ve polis malzemeleri satışı yapan iş yerlerinde denetim yaptı.

Denetimlerde umuma açık 3 iş yerine işlem yapılırken, 37 şahsın sorgulaması gerçekleştirildi ve 3 şahsa adli ve idari işlem yapıldı.

Denetimlerde 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet kapsamına giren 38 adet kesici ve delici alet ile 1 adet teleskopik cop ele geçirildi.

Umuma açık eğlence mekanlarında yapılan denetimlere ise 34 ekip ve 123 polis katıldı.

Denetimlerde de 866 şahsın sorgusu yapılırken, 117 umuma açık iş yeri ve 9 araç kontrol edildi.