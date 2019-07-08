Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Musa Baykan'a ait 40 ED 130 plakalı çekici kamyoneti, Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya...