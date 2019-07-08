Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı

SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı. Alınan bilgiye göre, Musa Baykan'a ait 40 ED 130 plakalı çekici kamyoneti, Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya...

Sivas'ta park halindeki kamyonet yandı
banner230

SİVAS (AA) - Sivas'ta park halindeki kamyonette çıkan yangın hasara yol açtı.

Alınan bilgiye göre, Musa Baykan'a ait 40 ED 130 plakalı çekici kamyoneti, Abdulvahabi Gazi Mahallesi'nde park halindeyken henüz bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.

Görenlerin bilgi vermesi üzerine kamyonetteki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yanan kamyonet kullanılamaz hale geldi.

YORUM EKLE
Gönder