Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas’ın Hafik ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 5 kişi yaralandı.
Hafik ilçesinden Besinli köyüne giden Muzaffer Töre yönetimindeki 34 TJ 5558 plakalı otomobil, Günyamaç köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü ile eşi Gönül Töre, Muhteber Yılmaz, Halil Ünlü ve Hafize Ünlü yaralandı.
Hayati tehlikesi bulunan yaralılar, Sivas'taki hastanelere sevk edildi.
Kazada yaralanan kişilerin Hafik Hacı Esma Kocacık İlçe Hastanesinde muayene olduktan sonra köye dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.