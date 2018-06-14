Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Koyulhisar ilçesinde, otomobilin devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Bülent Özdemir (41) yönetimindeki 34 DR 9822 plakalı otomobil, D-100 Karayolu'nun Koyulhisar ilçesi Yemişli mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, yol kenarındaki bariyerlere çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, sürücü Özdemir ile otomobildeki Ferdi (21) ve Semih Kurt (23) ile Şahin Belet (25) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan hayati tehlikesi bulunan Ferdi Kurt, ilk müdahalenin ardından Sivas'a sevk edildi.

Araçta bulunanların bayram tatili için İstanbul'dan Van'a gittikleri öğrenildi.