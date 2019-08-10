Sivas'ta otomobil devrildi: 4 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, yol kenarındaki kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma ve Tuba Bektaş ile Satı Ayaz yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.
SİVAS (AA) - Sivas'ta, yol kenarındaki kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı. Bedri Bektaş yönetimindeki JV152S yabancı plakalı otomobil, Sivas-Ankara kara yolunun Köklüce mevkisinde, aynı istikamette seyir halindeki Tugay Yılmaz'ın...
SİVAS (AA) - Sivas'ta, yol kenarındaki kanala devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı.
Kazada, sürücü ile araçtaki Fatma ve Tuba Bektaş ile Satı Ayaz yaralandı.
Yaralılar kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.