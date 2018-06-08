Sivas'ta okullarda karne heyecanı

SİVAS (AA) - Sivas'ta 2017-2018 eğitim-öğretim yılının tamamlanmasıyla okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim okullarında okuyan öğrenciler karne aldı.

Selçuk Ortaokulunda düzenlenen karne dağıtım töreni, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Öğrencilerin halk oyunları gösterisi sunduğu, şiir okuduğu ve koronun şarkı seslendirdiği törende, Vali Davut Gül, başarılı öğrencilere kupa ve çeşitli hediyeler verdi.

Gül, törende yaptığı konuşmada, Sivas'taki tüm kurumların eğitim konusunda Valiliğin çözüm ortağı olduğunu söyledi.

Sivas'ta eğitim noktasında yapılan çalışmaları anlatan Gül, "Çocuklarımızı iyi eğitirsek memlekete hizmet edecek insanları da yetiştirmiş olacağız. Okul öncesi eğitimde tüm ülkede olduğu gibi Sivas'ta da okullaşma oranlarımız yüzde 90'nı geçti. Okul öncesi eğitimde eğitim gören öğrencilerimiz hayatta daha başarılı oluyor. İnşallah gelecek eğitim dönemimizde eksikliklerimizden dersler çıkararak daha başarılı olacağız. Sivas'ta bu yıl onarıma 35 milyon lira para harcayacağız. 2019 yılında kentin tamamında tekli eğitime geçeceğiz ve eğitimin kalitesi artacak." diye konuştu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise bir eğitim öğretim yılının daha huzur içerisinde tamamlandığını belirterek, "İnsan yetiştirmek en zor ama en şerefli, en onurlu iş. Ülke olarak her geçen yıl eğitime olan payı arttırıyor ve arttırmaya devam ediyoruz. Bu da çocuklarımıza vermiş olduğumuz önemi ortaya koyuyor. Ne kadar fazla yatırım yapılırsa ülke de o oranda gelişir." ifadelerini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı da tüm öğrencilere iyi tatiller dileyerek, tavsiyelerde bulundu.

Konuşmaların ardından Vali Gül ve beraberindekiler öğrencilere karnelerini dağıttı.







