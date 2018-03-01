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Sivas'ta okulda yangın ve kurtarma tatbikatı

SİVAS (AA) - Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okulda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.Sivas Lisesi bahçesindeki tatbikat öncesi öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl davranmaları...

01 Mart 2018 Perşembe 17:01
Sivas'ta okulda yangın ve kurtarma tatbikatı
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SİVAS (AA) - Sivas Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce (AFAD) 1-7 Mart Deprem Haftası dolayısıyla okulda yangın ve kurtarma tatbikatı yapıldı.

Sivas Lisesi bahçesindeki tatbikat öncesi öğrencilere, deprem ve yangın anında nasıl davranmaları gerektiği anlatıldı.

Daha sonra senaryo gereği, okulun bodrum katında doğalgaz borusu patladı, ardından yangın çıktı, bazı öğrenciler içerde mahsur kaldı.

Okula gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, binadaki öğrencileri tahliye etti ve yaralıları okul bahçesinde kurulan sahra hastanesine taşıdı. Mahsur kalan öğrenciler de AFAD ve itfaiye ekiplerince pencereye kurulan hava tahliye istasyonuyla taşındı. Yaralıların ilk müdahalesi 112 Sağlık ekiplerince gerçekleştirildi.

AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, tatbikatın ardından yaptığı açıklamada, Deprem Haftası dolayısıyla okullarda eğitim ve güvenli tahliye tatbikatları gerçekleştirdiklerini söyledi.

Toplumda temel afet bilinci oluşturmayı amaçladıklarını vurgulayan Ekinci, "Her türlü afet ve acil durumlara karşı hazırlıklı olmak adına okullarımızda, iş yerlerimizde bu tür etkinlikleri zaman zaman yapıyoruz. Deprem Haftası dolayısıyla bugün de Milli Eğitim Müdürlüğümüz ile koordineli Sivas Lisesi'nde tatbikat gerçekleştirdik." dedi.

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