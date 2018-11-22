Sivas'ta öğretmenlere konferans verildi

SİVAS (AA) - Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğünce Hz. Muhammed'in eğitim anlayışı, eğitime verdiği önem ve eğitimin öğretim konulu konferans verildi.

İmam Hatip Okulları Dışında Görev Yapan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Eylem Planı kapsamında Şems-i Sivasi İl Halk Kütüphanesinde düzenlenen konferansta, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Fehmi Tutkun, çalışmaları konusunda bilgi verdi.

Tutkun, burada yaptığı konuşmada, programın 6 ay süreceğini belirterek, "Amacımız öğretmenlerin alan bilgilerini güncellemelerini ve kendilerini geliştirmelerini sağlamak." ifadesini kullandı.

Konferansa konuşmacı olarak katılan Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ünal Kılıç, Hz. Muhammed 'in eğitim anlayışı ve eğitime verdiği önemi anlattı.

Konferansa okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Katılımcılara "Peygamberimizin Hayatı" isimli kitap hediye edildi.