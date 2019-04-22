Sivas'ta öğrencilerden köy okuluna oyuncak desteği

SİVAS (AA) - Sivas Kanuni İlkokulu öğrencileri, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı "Birlikte Oynayalım" adlı proje kapsamında Ulaş İlçesine bağlı Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu anasınıfı öğrencilerine oyuncak desteğinde bulundu.

Kanuni İlkokulu Müdürü Yıldıran Yıldırım, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Sivas Valiliğinin himayesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğümüzün başlattığı 'Birlikte Oynayalım' projesi kapsamında köy okullarında okuyan öğrencilerimize hediye edilmek üzere oyuncak toplama kampanyası başlattık. Kampanyaya öğrencilerimiz yoğun ilgi gösterdi ve bol miktarda oyuncak toplandı. Bu da bizleri gururlandırdı." diye konuştu.

Oyuncakları Baharözü Köyü Ersin Yıldız İlkokulu anasınıfı öğrencilerine verilmek üzere Ersin Yıldız İlkokul Müdürü Mustafa Tepecik'e teslim ettiklerini aktaran Yıldırım, "Bu projede amaç, öğrencilerin yardımseverliğin, paylaşmanın ve arkadaş sevgisinin önemini kavramalarıdır." dedi.

Ersin Yıldız İlkokul Müdürü Tepecik ise "Oyuncaklarını gönderen öğrencilerimiz paylaşmanın değerini anlayacaklar, hediyeleri alan öğrencilerimiz ise kardeşliği ve sevinci hissedecekler. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

