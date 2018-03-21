Sivas'ta öğrenciler nevruzu kutladı

SİVAS (AA) - Fevzipaşa İlkokulu tarafından nevruz dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi.
Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Öğrenciler, etkinlikte nevruz ve bahar konulu şiirler okudu.
Öğrencilerden oluşturulan mehteranın konser verdiği etkinlikte, çeşitli gösteriler sunuldu.
Nevruz etkinliğinde ayrıca öğretmenler tarafından Türklerin Ergenekon'dan çıkışını simgelen demir dövme töreni yapıldı ve yakılan nevruz ateşinin üzerinden atlandı.