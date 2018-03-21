Sivas'ta öğrenciler nevruzu kutladı

SİVAS (AA) - Fevzipaşa İlkokulu tarafından nevruz dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlendi. Okul bahçesinde düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.Öğrenciler, etkinlikte nevruz...