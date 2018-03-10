Sivas'ta öğrenciler karma resim sergisi açtı

SİVAS (AA) - Sivas Cumhuriyet Üniversitesi İlk Okulu - Ortaokulu öğrencileri, karma resim sergisi açtı.

İl merkezinde bulunan bir AVM'nin Sanat Galerisinde açılan sergiye veliler ve vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Görsel Sanatlar Öğretmeni Zekiye Polat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yıl boyunca öğrencilerin yaptıkları çalışmaları sergilemek ve öğrencilerin yaratıcılıklarını desteklemek amacıyla sergiyi düzenledikleri söyledi.

Polat, 2 gün sürecek serginin açılmasında emeği geçen tüm öğrenci ve velilere teşekkür etti.