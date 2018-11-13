Sivas'ta öğrenciler aileleriyle şiir okuyor

SİVAS (AA) - Sivas Yavuz Selim İlkokulu 4/D sınıf öğrencileri "Anne Baba Çocuk Hepimiz Şiirle Tek Nefesiz" etkinliği kapsamında sınıfta aileleriyle birlikte şiir okuyor.

Sınıf öğretmeni Elif Köksal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geçen sene şiir okuma etkinliği yapmaya başladıklarını belirtti.

Kendisinin bir şair tespit ettiğini ve öğrencilerin de o şairin hayatını öğrenip sonrasında ona ait bir şiir okuduğunu anlatan Köksal, "Bu yıl etkinliğimize ailelerimizi de dahil ettik. Ailelerimiz istedikleri şairi seçiyorlar, şairin hayatını öğrencimiz sınıf ortamında anlatıyor, aile de şairin beğendiği bir şiirini çocuğuyla birlikte sınıf ortamında bize okuyor." diye konuştu.

Köksal, amaçlarının öğrenci ve ailenin ortak paylaşımda bulunması olduğunu aktararak, "Hayata biraz da şiirin penceresinden bakılması ve duygularının farkına varabilmelerini hedefledik. Ayrıca bu etkinliğin hem öğrenci hem aileler olarak tatlı bir anı olarak akıllarında kalmasını istedik. Veliler de bizi desteklediler, hepsine desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.



