Sivas'ta Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü taşınacak

SİVAS (AA) - Sivas İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğünün, taşınma işlemleri nedeniyle 28 Haziran Cuma günü hizmet veremeyeceği bildirildi.

Sivas Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Paşabey Mahallesi Mahkeme Çarşısı Caddesi Kunduracılar Çarşısı'nda hizmet veren Sivas İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü ile Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü, Akdeğirmen Mahallesi Şehit Ömer Halis Demir Caddesi'ndeki yeni valilik hizmet binasına taşınacak.

Bu nedenle belirtilen günde acil nüfus işlemleri olan vatandaşların işlemlerini yaptırmak üzere merkeze en yakın Yıldızeli, Ulaş ve Hafik İlçe Nüfus Müdürlüklerine başvurmaları istenildi.

ÖSYM tarafından 30 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan Dikey Geçiş Sınavı'nda fotoğraflı nüfus cüzdanı veya T.C. kimlik kartı bulunmayan ve sınava girecek kişilerin herhangi bir sıkıntı yaşamamaları için 27 Haziran Perşembe günü Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğüne T.C. kimlik kartı başvurularını yapmaları gerektiği vurgulandı.

Ayrıca Dikey Geçiş Sınavının yapılacağı 30 Haziran 2019 Pazar günü 07:00 ile 10:00 saatleri arası yeni hizmet yerinde Merkez İlçe Nüfus Müdürlüğü T.C. kimlik kartı olmayan ve sınava girecek kişiler için açık bulundurulacak.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü 1 temmuz 2019 tarihinden sonra yeni adresinde hizmet vermeye başlayacak.