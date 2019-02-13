Sivas'ta narkotik sokak operasyonları

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 17,56 gram skunk ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Sivas Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Kentte son 7 günde gerçekleştirilen operasyonlarda 17,56 gram skunk ve 8 adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyonlarda gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 3 şüpheli ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.