Sivas'ta muhtarlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta şubat ayı muhtarlar toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Sivas Valiliği İdare ve Denetim Müdürlüğünce Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, önceden alınan talepler değerlendirildi, seçim güvenliği ve alınacak tedbirler görüşüldü.

İl Emniyet Müdürlüğünce gerçekleştirilen sunumda, seçim güvenliği ve tedbirler anlatıldı.

Vali Salih Ayhan, burada yaptığı konuşmada, seçimin sükunet geçmesi için herkesin üzerine düşeni yapması gerektiğini belirtti.

Muhtarların köylerine sahip çıkmasını isteyen Ayhan, "Seçim öncesi bölgenizde asla bir vukuat, köyünüze kara bir leke gelmesin. Allah muhafaza bir elektriklenme, bir kontrolsüzlük, bir duygu patlaması telafisi güç ve imkansız bir durum oluşturabilir. Seçimi çok güzel ve huzur içinde hiçbir olay olmadan atlatalım." ifadesini kullandı.

Ayhan, her ay düzenli toplantı yapılacağını, işlerin istişare ile çözüleceğini de vurguladı.

Toplantıya, il protokolü ile merkez mahalle ve köy muhtarları katıldı.

