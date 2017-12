Sivas'ta muhtarlar toplantısı

SİVAS (AA) - Sivas'ta köy ve mahalle muhtarlarının sorun ve taleplerinin dinlenmesi amacıyla Sivas Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü'nce düzenlenen muhtarlar toplantısının üçüncüsü gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Yıldız Dağı Kayak Merkezi'nde yapılan ve Gürün ile Gemerek ilçelerinin muhtarlarının katıldığı toplantı, Sivas Valiliği Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğünün hazırladığı ve son yıllarda kentte yapılan yatırımların anlatıldığı tanıtım filminin izlenmesi ile başladı.

Filmin ardından Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan toplantının düzenlenmesinin amacı ve muhtarlara verilen hizmetler hakkında bilgi verdi.

Sivas Valisi Davut Gül, toplantıda yaptığı konuşmada, her geçen sene hem ilçe merkezi hem köy hem de il merkezinde bir önceki seneye göre daha fazla yatırım yapıldığını vurgulayarak, "Sizin işleri takip etmeniz, köydeki kamu yatırımlarını sonuçlandırmanız, ona sahip çıkmanız çok önemli. Kaymakamlarımızın bunu koordine etmeleri, İl Genel Meclis üyelerinin gayretleri çok önemli. Milletvekillerimizin, Sayın Bakanımızın bu işe imkan sağlamaları çok çok önemli. Gelecek sene içerisinde inşallah bu sene yapılanlardan daha fazlasını yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kırsalda yürütülen altyapı çalışmalarına da değinen Vali Gül, şunları kaydetti:

"Özellikle parke taşıyla ilgili hem Gürün’de, hem Gemerek'te talep ettiğiniz alt yapısı bitmiş köylerimizin bütün taş ihtiyacını verip bu sorunun tamamen bitmesini istiyoruz. Su sayacı takmak şartıyla suyu yetersiz olan yerleşim alanlarına en yakın yerden ilave kaynak temin edebiliriz. Asfaltlarınızın geçmiş yıllarda yapılıp bakım ve onarıma ihtiyaç olan kısımları olabilir, onunla ilgili daha genel bir program yapacağız. Devlet Su İşleri Bölge Müdürlüğü, su, su tutulabilecek arazi ve sulanabilir arazi olan her yere sulama çalışma gerçekleştiriyor. Amacımız 330 bin hektarın üzerinde sulanabilir araziyi daha da arttırmak. Bunu dekara vurduğumuzda yaklaşık on katı bir sulanabilir arazimiz var. Yani 3 milyon 300 bin dekar sulanabilir arazimiz bulunmaktadır. Yeter mi? Yetmez, daha fazla olması lazım. Ama bunu DSİ'nin bir program dahilinde yaptığını görüyoruz. 50 yıldır istenilen Gemerek Barajı vardı. Çok şükür şu an inşaatı devam ediyor. Yine Gemerek’te çalışmalar var. Onları inşallah takip edeceğiz. Gürün'de Ayvalı Barajı ile diğer köylerimizdeki göletlerimiz yapıldı. İnşallah yeni su tutulabilecek yerlerimiz olduğunda onlarda yapılacak."

Kırsal altyapıda talep edilse de edilmese de köylerin standardını belli bir seviyeye getirmek istediklerini vurgulayan Gül, şöyle devam etti:

"Köylülerimizin gelirini artırmak istiyoruz. Yani sizin köyünüzde yaptığınız herhangi bir iş varsa buna da devletin imkanı ile bir müdahalede bulunduğumuzda, bir destek verdiğimizde vatandaşlarımızın geliri artacaksa, o tür projeleri de yapalım. 2017'de belli çiftçilerimize su soğutma tankları dağıttık, amacımız sütlerin sağıldıktan sonra yarım saat içerisinde soğutulmaya başlaması ve bir liraya satacağı sütü bir buçuk liraya satabilmesi. İhtiyaç varsa bunu Gemerek’te, Gürün’de ve başka yerlerde de yaparız. Tarımla ve hayvancılıkla ilgili bu tür talepleriniz olursa kaymakamlarımıza ilettiğinizde inşallah bunları da yaparak sizlere yardımcı olmak istiyoruz. Taleplerinizin hepsi takip ediliyor, bir önceki toplantıda söylediklerinizin önemli bir kısmı yapıldı. Yapılmayanlar da bir takvim içerisinde yapılacak."

Gül, toplantının sonunda muhtarlara katılım sertifikalarını takdim etti.

Toplantıya Sivas Emniyet Müdürü Kenan Aydoğan, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Sinan Şen, Gürün Kaymakamı Hicabi Aytemür, Gemerek Kaymakam Vekili Akif Pektaş, kurum müdürleri ve ilçelerin İl Genel Meclis üyeleri katıldı.