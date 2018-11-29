Sivas'ta motosiklet yayaya çarptı: 2 ağır yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta motosikletin çarptığı yaya ile motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.
Batuhan G. (21) kullandığı 58 BB 915 plakalı motosikletle, Kardeşler Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Oktay G.'ye (22) çarptı. Kazada Oktay G. ile devrilen motosikletin sürücüsü Batuhan G. yaralandı.
Numune Hastanesine kaldırılan Batuhan G. ile Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Oktay G.'nin sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi.