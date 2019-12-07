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Sivas'ta Mevlana'yı anma etkinliği düzenlendi
SİVAS (AA) - Sivas'ta Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda Mevlana Celaleddin Rumi'yi anma etkinliği düzenlendi.Okulun toplantı salonundaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Mevlana'nın önemli...
Genel 07.12.2019, 14:10
SİVAS (AA) - Sivas'ta Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulu'nda Mevlana Celaleddin Rumi'yi anma etkinliği düzenlendi.
Okulun toplantı salonundaki etkinlikte konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, Mevlana'nın önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.
Etkinlik kapsamında Savaşçı, "Sivas Sanat Projesi, Sanat Sokağı"nın açılışını da yaptı.
Program sonunda Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım, günün anısına Savaşçı'ya el yapımı masa saati hediye etti.
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