Sivas'ta metruk binalar yıkılacak

SİVAS (AA) - Sivas Valisi Salih Ayhan, kentteki metruk binaların yıkımı için titiz bir çalışma yürüttüklerini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Ayhan ve Sivas Belediye Başkanı Sami Aydın, kentte yıkım kararı verilen metruk binaları inceledi.

Ayhan, İçişleri Bakanlığının 81 il valiliğine gönderdiği genelge doğrultusunda, halkın can ve mal güvenliğini tehdit eden, çevre kirliliğine yol açan ve kent estetiğine uygun olmayan metruk binalar ve enkazlarının, başta uyuşturucu olmak üzere, zararlı maddelerin kullanımı, gizlenmesi ve kaçakçılığının yapılması gibi amaçlarla kullanıldığının tespit edildiğini anımsattı.

İstanbul Kartal'da geçen hafta 8 katlı bir binanın çöktüğünü ve 21 kişinin öldüğünü hatırlatan Ayhan, olayın ihmal ve dikkatsizliğin bir ürünü olduğuna dikkati çekerek, "Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Bu olay bize ders oldu, bu konuyla ilgili alınması gereken tedbirleri biz daha önce almıştık. Bugün de bunu değerlendirmek ve yerinde tespit etmek için belediye başkanımızla metruk yerleri geziyoruz." ifadelerini kullandı.

Güvenlik tehlikesi oluşturan, zararlı alışkanlıkların, kaçakçıların merkezi olan, çevre kirliliği oluşturan ve kent estetiğini bozan yapılarla ilgili İçişleri Bakanlığının talimatı olduğunu hatırlatan Ayhan, "Bu konuda ilimiz genelinde 419 binanın tespiti yapıldı ve ilk etapta 11'i yıkıldı. İlimizin estetiğini korumak ve çevre kirliliğini bitirmek adına bu çalışmalar gerekliydi. Her şey insan ve insan sağlığı için, gerekli hassasiyeti göstermek gerekli. Bu anlamda irade ortaya koyan ve çalışmalarda gayret gösteren, emek veren tüm idarecilerimize teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu.

Belediye Başkanı Sami Aydın ise il merkezinde son 3 yıl içerisinde 700 metruk binanın yıkıldığını belirterek, yıkılması gereken 50 adet bina daha bulunduğunu aktardı.

Kale bölgesinde çok sayıda binanın yıkılarak, bölgenin yeniden dizayn edileceğini, 5 ay içerisinde diğer metruk binaları da yıkacaklarını belirten Aydın, "Vatandaşlarımızın can güvenliği çok önemli. Görüntü kirliliği oluşturan ve bir takım suçların merkezi olan yerler tamamen ortadan kalkacak. Süreci takip edeceğiz, bu konuda iradesini ortaya koyan sayın valimize de ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah atılan bu adım örnek bir çalışma olur." ifadesini kullandı.

İncelemelerde Vali Yardımcısı Yeliz Yıldızhan, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Nazım Yakut ile diğer ilgililer de yer aldı.