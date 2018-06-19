Sivas'ta mesire alanlarına otobüs seferleri başladı

SİVAS (AA) - Sivas Belediyesi Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü, tatil mevsiminin başlaması dolayısıyla mesire alanlarına otobüs seferleri uygulamasını başlattı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, okulların tatile girmesi ve havaların da ısınmasıyla özellikle hafta sonları vatandaşlar piknik alanlarına gidiyor.

Vatandaşlara kolaylık için Paşabahçe Mesire Alanı, Soğuk Çermik ve Sıcak Çermik'e otobüs seferleri konuldu.

Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünce, 22 Haziran Cuma günü itibariyle başlayacak seferler sabah 08.00, akşam 19.00 arasında yapılacak.

Sıcak ve Soğuk Çermik için öğrenci bileti 4, tam bilet 5, araç içi bilet ise 7 lira olarak belirlendi.

Paşabahçe için de öğrenci bileti 2, tam bilet 3, araç içi bilet 4 lira olacak.

