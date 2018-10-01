Sivas'ta kuvvetli sağanak

SİVAS (AA) - Sivas'ta etkili olan kuvvetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Kentte öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanağa hazırlıksız yakalanan bazı vatandaşlar, zor anlar yaşadı.



Sağanak nedeniyle Gültepe Mahallesi Dört İşletme Kavşağı ve Eski Belediye Sokak başta olmak üzere bazı bölgelerde ulaşım güçlükle sağlandı.

Sağanak nedeniyle bazı iş yerlerini de su bastı.



Belediye ekipleri, su birikintisi olan bölgelerde çalışma yaparken trafik ekipleri ise bazı yolları bir süre araç trafiğine kapattı.