SİVAS (AA) - Sivas'ta kuru ot tasarım sergisi açıldı.

Yavuz Selim İlkokulu tarafından Şemsi Sivas-i Halk Kütüphanesi'nde düzenlenen serginin açılışında Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Sıddık Savaşçı, sınıf öğretmeni Hidayet Budak'tan bilgi aldı. Savaşçı, emeği geçen öğretmen ve öğrencilere teşekkür etti.

Budak ise kuru ot ve çiçeklerle tasarım yapma hayalinin yaklaşık üç yıl önce oluştuğunu söyledi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Budak, şunları kaydetti:

"Bu hayalimi gerçekleştirme hikayesi ise öğrencilerime birinci sınıf sonunda karne hediyesi olarak verdiğim birer çerçeve ile başladı.Öğrencilerimden yaz boyu değişik ot ve çiçekleri kurutmalarını istemiştim. Öğrenciler bu süre zarfında otlara ve çiçeklere farklı nazarlarla bakıp acaba bunu nasıl değerlendirebiliriz dedik. İkinci sınıfta bu serginin ilkini okulumuz bünyesinde açmıştık. Çok takdir alan çalışmalarımız bugün daha da büyüterek kütüphanede açtık öğrencilerimi kutluyorum."