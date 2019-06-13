SİVAS (AA) - Sivas'ta kuru ot tasarım sergisi açıldı.
Budak ise kuru ot ve çiçeklerle tasarım yapma hayalinin yaklaşık üç yıl önce oluştuğunu söyledi. Hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu belirten Budak, şunları kaydetti:
"Bu hayalimi gerçekleştirme hikayesi ise öğrencilerime birinci sınıf sonunda karne hediyesi olarak verdiğim birer çerçeve ile başladı.Öğrencilerimden yaz boyu değişik ot ve çiçekleri kurutmalarını istemiştim. Öğrenciler bu süre zarfında otlara ve çiçeklere farklı nazarlarla bakıp acaba bunu nasıl değerlendirebiliriz dedik. İkinci sınıfta bu serginin ilkini okulumuz bünyesinde açmıştık. Çok takdir alan çalışmalarımız bugün daha da büyüterek kütüphanede açtık öğrencilerimi kutluyorum."