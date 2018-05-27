Sivas'ta kumar ve tombala operasyonu

SİVAS (AA) - Sivas'ta polis ekiplerince yapılan kumar ve tombala uygulamasında, 5 kişiye kumar oynamaktan bin 295 lira idari para cezası kesildi.

Sivas Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, temel insan haklarına saygılı bir yöntem ile vatandaşların mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye meyilli şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması, kahvehane, kıraathane, dernek lokalleri ve kooperatif adı altında işletilen iş yerlerine yönelik "kumar ve tombala" uygulaması adı altında, il genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldı.

Uygulamada, il merkezi ve ilçelerde 46 ekip ve 151 personel katılımı ile 10 dernek ve 168 kahvehane/kıraathane olmak üzere 178 iş yeri denetlendi. Denetimlerde derneklerden 1 tanesinin kapalı olduğu ve 1 tanesinin yetkilileri bulunmaması ve fazla sayıda misafir bulundurmaktan işlem yapıldı. 168 kahvehane/kıraathanede yapılan denetimlerde ise 1 tanesine ruhsat ibraz edememekten, 1 tanesine kumar oynamaya yer temin etmekten işlem yapıldı.

Denetimlerde bin 548 şahıs sorgulanırken, 4 şahsa bakaya tebligatı yapıldı, 5 şahsa kumar oynamaktan bin 295 lira idari para cezası uygulandı.





