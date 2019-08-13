Sivas'ta kullanılmayan ev çöktü

SİVAS (AA) - Sivas'ta kullanılmayan evin bir bölümü yıkıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmada evde kimsenin olmadığını belirledi.
SİVAS (AA) - Sivas'ta kullanılmayan evin bir bölümü yıkıldı. Alınan bilgiye göre, Kümbet Mahallesi Muhsin Yazıcıoğlu Bulvarı'ndaki Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün arkasında bulunan ve sahibinin ismi henüz öğrenilemeyen...
SİVAS (AA) - Sivas'ta kullanılmayan evin bir bölümü yıkıldı.
Vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.
Ekipler yaptıkları çalışmada evde kimsenin olmadığını belirledi.