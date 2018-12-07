Sivas'ta küçükbaş hayvanlarda veba salgını

SİVAS (AA) - Sivas'ın Zara ilçesine bağlı köyde, koyun keçi vebası nedeniyle yaklaşık 150 küçükbaş hayvan telef oldu.

İlçeye bağlı Aluçlubel köyünde ortaya çıkan koyun keçi vebası nedeniyle küçükbaş hayvan ölümleri yaşandı.

Köyde hayvancılık yapan Ekrem Çelik (66), Antalya'da 40 yıl yaşadıktan sonra yaklaşık 2 yıl önce köyüne döndüğünü söyledi.

Köyde hayvancılık yapmaya başladığını belirten Çelik, "Kredi çekerek 125 keçi aldım. Köyümüzde görülmeye başlayan veba yüzünden hayvanlarımın 50'si telef oldu. Durumu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne ilettim, veteriner geldi, hayvanları aşıladı. Kredinin ödemesi yaklaştı, perişan durumdayım. Borcumun ertelenmesini istiyorum." diye konuştu.

Yetiştiricilerden Rıdvan Çelik de "Küçükbaş hayvanlarımızdan 15'in üzerinde anaç, 25 de yavru öldü. Ölüm nedeninin veba olduğu bildirildi. Kalan hayvanlar da hasta." ifadesini kullandı.

Köy muhtarı Özcan Çelik ise hastalığın yaklaşık bir ay önce görülmeye başladığını belirtti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvurduklarını, tahlil alındığını anlatan Çelik, "Sonucunda veba çıktı. Şu ana kadar 150'ye yakın hayvanımız telef oldu. Veba yüzünden herkes çok mağdur, kalan hayvanlar da hasta." diye konuştu.

- "Köyümüzden hayvan alım ve satımı yasaklandı"

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ufuk Ateş de hastalığın ilde çok yaygın görülmediğini dile getirerek, şunları söyledi:

"Aluçlubel köyümüze giden veteriner hekimlerimiz, hayvanların ölüm nedeninin koyun keçi vebası olduğunu tespit etti. Hastalık yayıldığı için uygulanabilecek bir tedavi olmadığından aşılama yapılmış. Hastalıklı hayvana aşının bir etkisi olmuyor. Hastalığın daha da yaygınlaşmaması için bu köyümüzden hayvan alım ve satımı yasaklandı."

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri de köyde veba hastalığının yaklaşık bir ay önce görülmeye başlandığını, akabinde gerekli tedbirlerin alınarak aşılama yapıldığını aktardı.

Hastalığın görülmesinin ardından köyün karantinaya alındığını ve hayvan giriş çıkışının yasaklandığını belirten yetkililer, vebanın şarbon gibi tehlikeli bir hastalık olmadığını, çevre köylerdeki hayvanlara yayılmadığını, il genelinde herhangi bir sıkıntı bulunmadığını kaydetti.