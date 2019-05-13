Sivas'ta KÖYDES'e 66 milyon ödenek

SİVAS (AA) - Sivas'a, Köylerin Altyapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi kapsamında 66 milyon 157 bin 920 lira ödenek tahsis edildi.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, kente tahsis edilen ödenekten 27 milyon 828 bin 959 lira köy yolları, 15 milyon 242 bin 390 lira içme suları, 557 bin 395 lira atık su, 1 milyon 916 bin lira tarımsal sulama projelerine ayrıldı. 2019 yılı ortak alım ödeneği 19 milyon 720 bin 298 lira, Köylere Hizmet Götürme Birlikleri yönetim giderleri ise 892 bin 878 lira olarak belirlendi.

Bu ödenek kapsamında kırsal alt yapıda 222 köy yolu projesinde 184 bin 350 metrekare parke taşı döşenmesi, 99,9 kilometre asfalt sathi kaplama, 231 kilometre asfalt iyileştirme (yama), 43 kilometre stabilize bakım onarım, 200 metreküp istinat duvarı ve 47 adet menfez yapım işi planlandı. Yapılacak yol çalışmalarından 55 bin 566 kişi faydalanacak.

İçme suyunda hayata geçirilecek 166 projeden 45 bin 295 kişi, atık su projesi kapsamında 8 projeden ise bin 432 kişinin faydalanması öngörülüyor. Planlanan 16 adet tarımsal sulama projesinden ise 830 çiftçi ve ailesi yararlanacak.

KÖYDES ödeneğiyle ildeki susuz veya suyu yetersiz köy ve bağlılarının sağlıklı ve yeterli içme suyuna kavuşturulması, köy yollarının kalite ve standartlarının yükseltilmesi ve küçük ölçekli sulama alt yapısının geliştirilmesi çalışmaları yapılarak kırsal kesimde yaşayan insanların yaşam standartları yükseltilmesi, yapılacak ekonomik tesislerle de kırsaldaki insanların sosyo-ekonomik seviyelerinin artırılmasına katkıda bulunulması hedefleniyor.