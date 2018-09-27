Sivas'ta KÖYDES ve kaymakamlar toplantısı yapıldı

SİVAS (AA) - Sivas'ta Köylerin Altyapısının Desteklenmesi Projesi (KÖYDES) ve Kaymakamlar Toplantısı gerçekleştirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, toplantı Vali Davut Gül'ün başkanlığında Sivas İl Özel İdaresi Encümen Salonu'nda yapıldı.

İlçelerin sorunlarının, ihtiyaçlarının, yatırımlarının, taleplerinin ve projelerinin değerlendirildiği toplantıda, asayiş ve güvenlik hizmetlerinin yanı sıra ilin yönetim, ekonomik, sağlık, sosyal yardım, kültür, spor, çevre ve şehircilikle ilgili konuları da görüşüldü.

KÖYDES kapsamında ise kırsalda yürütülen hizmetler ele alınırken, kaymakamlar da yaptıkları çalışmalar ve ilçelerinin sorunları hakkında Vali Gül'e detaylı bilgi verdi.

Toplantıda Sivas'ta yapılacak çalışmalar ve projeler de ele alındı.