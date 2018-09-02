Sivas'ta kerpiç evin çatısı çöktü: 2 yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ın Yıldızeli ilçesinde, tek katlı kerpiç evin çatısının çökmesi sonucu iki kardeş yaralandı.Yıldızeli ilçesine bağlı Nevruz köyünde, kerpiç evin çatısı henüz belirlenemeyen nedenle çöktü. Çökme sırasında...