SİVAS (AA) - Sivas'ta yapımı süren "Kayak Eğitim Merkezi"nin kısa zamanda tamamlanması hedefleniyor.

Sivas İl Özel İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Sivas İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Ankara ve İstanbul'un ardından Türkiye'de üçüncü olacak olan kayak eğitim merkezinin inşaat çalışmalarını yerinde inceleyerek, yetkililerden bilgi aldı.

Bir taraftan kırsal altyapı yatırımları ile köylerde yaşam standartlarını üst seviyelere çıkardıklarını ifade eden Kaya, bir taraftan da idarenin geliştirdiği yeni projelerle şehrin vizyonuna önemli katkı sağladığını vurguladı.

Sivas İl Özel İdaresinin eğitimden sağlığa, tarımdan kültüre, emniyetten spora, sosyal hizmetlerden turizme kadar birçok proje ile lokomotif kurum olma misyonunu sürdürdüğüne işaret eden Kaya, mahalli müşterek ihtiyaçların giderilmesi, devlet destekli yatırımların hayat bulması ve şehrin 2023 idealine kavuşması yönünde de ilk ve yeni olan birçok projeyi gerçekleştirdiğini aktardı.

Sivas’a kazandırılan "Kayak Eğitim Merkezi"nin, hizmete açıldıktan sonra sporseverlerin burada öncelikle kayak sezonunu beklemeden istedikleri zaman simülatör üzerinde, kayak hocaları rehberliğinde teorik bilgiyi alabileceklerini vurgulayan Kaya, kayak sezonu başladığında ise Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde pratiğini yapabileceklerini, böylelikle kayak sporunu daha kısa sürede öğrenebileceklerini ifade etti.

Kayak Eğitim Merkezi'nin tamamlanmasıyla merkez içinde açık otopark, kafe, kamelyalar, oturma bankları ve yürüyüş yollarının da bulunacağını ifade eden Kaya, böylece bölge halkına alternatif bir sosyal yaşam alanı oluşturulacağını kaydetti.