Sivas'ta kardeşler arası bıçaklı kavga: 1 ağır yaralı

SİVAS (AA) - Sivas'ta, Afgan uyruklu iki kardeş arasında çıkan kavgada 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Kılavuz Mahallesi Sağlık Sokak'ta bir apartmanın 3. katında yaşayan Afgan uyruklu Ahmed Y. (15) ile ağabeyi Morteza Y. (17) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Morteza Y. kardeşini bıçakla yaraladı.

Evde yaşayan diğer kişilerin bilgi vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen Ahmed Y. 112 Acil Servis ekiplerince Numune Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri Morteza Y. ile evde yaşayan 2 Afgan uyruklu kişiyi gözaltına aldı.