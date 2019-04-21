Sivas'ta kar yağışı

SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı etkili oldu.Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu. Öte yandan Hafik ilçesinde de birkaç...