SİVAS (AA) - Sivas'ta kar yağışı etkili oldu.
Kentte dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini sabaha kadar sürdürdü. Kar yağışı nedeniyle kent merkezinde güzel görüntüler oluştu.
Öte yandan Hafik ilçesinde de birkaç gündür aralıklarla yağan kar, gece saatlerinde etkisini artırdı.
Sabah saatlerinde beyaz örtüyle kaplanan ilçede kartpostallık manzaralar oluştu.
Kar kalınlığının yer yer 5 santimetreye ulaştığı Hafik Gölü’nde doğal güzellikler yaşandı. Balıkçıl, Sakarmeke, Yaban Ördeği, Turna gibi göçmen kuşlar gölde ilgi odağı oldu.
Çiçek açan ağaçlar ve ekili tarlalar da kar örtüsüyle kaplandı.