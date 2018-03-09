SİVAS (AA) - İl Özel İdaresi personeline "kanserde farkındalık" eğitimi verildi.

İl Özel İdaresinden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Özel İdaresi İş Sağlığı ve Güvenliği Birimi ve İl Sağlık Müdürlüğünce verilen eğitimler İl Genel Meclisi Toplantı Salonu ile ek binadaki sosyal tesislerde iki grup halinde gerçekleştirildi.

Kanser Erken Teşhis, Tarama ve Eğitim Merkezi (KETEM) sorumlusu Dr. Didem Akova, eğitimlerde kanserle ilgili birçok önemli hususa değindi.

Dünyada ve Türkiye'de kanserden ölümlerde kolon, akciğer, meme, prostat kanserleri gibi kanserlerin başı çektiğini söyledi.

Akova, kanser tedavisinde erken tanının önemini vurgulayarak, "KETEM ve aile hekimlikleri tarafından yapılan kanser tarama testleri, hastalıkların tespitinde kolaylık sağlıyor. Tıbbın ilerlemesiyle kanser türlerinde başarılı sonuçlar elde ediliyor.Tarama testlerini KETEM ve aile hekimliklerinde ücretsiz olarak yaptırılabilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Akova, daha sonra katılımcıların sorularını yanıtladı.

