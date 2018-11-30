Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekipleri kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 57 gram esrar, 4 tabanca ve şarjörü ile bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirdi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 9 narkotik, 6 sigara kaçakçılığı, 2 Kültür ve Tabiat varlıkları Koruma Kanununa muhalefet ve 1 silah kaçakçılığı olayı olmak üzere toplam 18 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri bu olaylarda 57 gram esrar, 4 tabanca ve şarjör ve bin 200 paket gümrük kaçağı sigara ile 9 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 24 şüpheliden 22'si ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı, 2 şüpheli ise mahkemede tutuklanarak cezaevine sevk edildi.