Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 73 gram esrar ile gümrük kaçağı bin 510 paket sigara ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 10 narkotik, 7 sigara kaçakçılığı, olayı olmak üzere toplam 17 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri bu olaylarda 73 gram esrar ile gümrük kaçağı bin 510 paket sigara ele geçirildi.

Olaylarla ilgili gözaltına alınan 17 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



