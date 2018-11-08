Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 76 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirilmiştir.



İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 13 narkotik, 2 sigara kaçakçılığı, 1 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununa Muhalefet ve 1 Yasadışı Giriş olayı olmak üzere toplam 17 olay müdahale etti.

Jandarma ekipleri bu olaylarda 76 gram esrar, 13 gram metamfetamin, 580 paket bandrolsüz sigara ele geçirdi.

Meydana gelen olaylarda yakalanan 14'ü yabancı uyruklu 27 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.



