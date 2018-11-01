Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan kaçakçılıkla mücadele çalışmalarında, 202 gram esrar, 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ve kaçak kazı olaylarında kullanılan 2 araç ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada, 5 narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı, 10 kaçakçılıkla mücadele kanununa muhalefet, 1 kültür ve tabiat varlıklarını koruma kanununa muhalefet, 1 sahtecilik ve 1 göçmen kaçakçılığı olmak üzere 18 olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri bu olaylarda 202 gram esrar, 2 bin 140 paket gümrük kaçağı sigara ve kaçak kazı olaylarında kullanılan 2 araç ele geçirdi. Bu olaylarda gözaltına alınan 22 şüpheli işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, yabancı uyruklu 2 şüphelinin ise Zara İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri sürüyor.