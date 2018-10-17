Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, 20 gram kubar esrar, 16 gram toz esrar, 1 extacy hap, 2 bin 200 paket bandrolsüz sigara, 2 dedektör ve 2 muhtelif kazı malzemesi ele geçirildi, 19 kişi gözaltına alındı.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 10-16 Ekim tarihlerinde 14 ayrı olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda 20 gram kubar esrar, 16 gram toz esrar, 1 extacy hap, 2 bin 200 paket bandrolsüz sigara, 2 dedektör ve 2 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 1'i Afganistan uyruklu 19 şüpheli gözaltına alındı. Afganistan uyruklu kişi Kayseri Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.