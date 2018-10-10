Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda, uyuşturucu, gümrük kaçağı sigara ve kazı malzemeleri ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında 3-9 Ekim tarihlerinde 23 ayrı olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri, yapılan operasyonlarda 185 gram esrar, 2 bin 490 paket bandrolsüz kaçak sigara ile kaçak kazıda kullanılan 1 dedektör ve 8 kazı malzemesi ele geçirdi.

Olaylarla ilgili 1'i Afganistan uyruklu 27 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.