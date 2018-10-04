Sivas'ta kaçakçılıkla mücadele

SİVAS (AA) - Sivas'ta jandarma ekiplerince yapılan operasyonlarda 46 gram esrar 384 kök keneviri ve bin 520 paket bandrolsüz sigara ele geçirildi.

Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele faaliyetleri kapsamında son bir haftada 16 ayrı olaya müdahale etti.

Jandarma ekipleri, bu kapsamda yapılan çalışmalarda 46 gram esrar, 384 kök kenevir bitkisi, bin 520 paket bandrolsüz sigara ve 4 muhtelif kazı malzemesi ele geçirdi.

Olaylarda yakalanan 1'i Afgan uyruklu 15 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.